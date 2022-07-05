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Devasa bebeği görenler şaşırıyor! İki kişinin yardımı ile doğdu

05.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Amy Smit, adındaki bir kadın 25 Mart tarihinde zorlu bir doğum yaptı. Zorla geçen doğum sürecinin sonucunda dünyaya gözlerini açan bebek görenleri şaşkına çevirdi. Amy’nin bebeği görenler tarafından devasa bebek olarak adlandırıldı.

Devasa bebeği görenler şaşırıyor! İki kişinin yardımı ile doğdu

27 yaşındaki Amy Smit 25 Mart’ta doğum yapmak için hastaneye gitti. Oldukça uzun süren doğum sürecinde sezaryen doğum ile Zagrys adındaki oğlunu kucağına aldı. Zagrys, kilosu ve boyuyla hem doktorları hem de ailesini şaşırttı. Daily Star'ın haberine göre hamilelik boyunca Amy ve 28 yaşındaki eşi Zac bebeklerinin büyük doğacaklarını düşündüklerini ancak bu kadar ağır olacaklarını düşünmediklerini belirttiler.

ÇIKARMAK İÇİN İKİ KİŞİYE İHTİYAÇ DUYDULAR

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Amy, "Uzun bir bebek olacağını biliyorduk çünkü tüm taramalar oldukça uzun olduğunu gösteriyordu. Ama bu kadar büyük olacağını bilmiyorduk.” Bebek Zagrys, onu çıkarmak için iki kişiye ihtiyaç duyduğu için doktorların beklentilerini bile aştı. Anne ekledi: "Etrafımdakilerden birinin 'Yardıma ihtiyacım var, o çok büyük' dediğini duydum. Onu tartmaya gittiklerinde teraziye bile sığmadı, çok uzun ve genişti. Onu üzerlerinde dengelemek için derme çatma bir tahta şey yapmak zorunda kaldılar!"

6-9 AYLIK GİYSİLER GİYİYOR

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Zagrys doğduğundan 6 kilogram ağırlığında 60 cm boyundaydı. Doğumdan önce Amy ve Zac, üç aylık bir bebeğin sığabileceği kadar kıyafet aldılar, ancak Zagrys hala onlar için çok büyüktü. Amy, "Zac'ı ona altı-dokuz aylık giysiler alması için göndermem gerekti," diye itiraf etti.

ÖNCEKİ HAMİLELİĞİYLE OLDUKÇA FARKLIYDI

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O gelmeden önce çift, Eylül 2018'de doğan 4 kilogram ağırlığındaki ablası Lola ile benzer boyutta olmasını bekliyordu. Ancak anne, her iki hamileliği sırasında da çarpıcı biçimde farklı semptomları olduğunu belirtti. Amy, "Yemek yemeyi bıraktım. Hiçbir zaman yemek yemeyi sevmedim, et yiyemedim, hiçbir şey yiyemedim. İlk hamileliğimde bütün gün atıştırıyordum, yemeden duramıyordum.” İki ay sonra, lakabı Zeik olan Zagrys şimdiden 14 libre 12 oz ağırlığına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ağırlık doğum kilo
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