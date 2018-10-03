KADIN

Devasa büyüklükteki şapkalardan sonra sıra geldi çantalara

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Fransız tasarımcı Jacquemus'un tasarladığı XXL hasır şapkalar bu yaz ünlülerin en çok tercih ettiği aksesuarlardan biriydi. Aynı tasarımcı sınır tanımayan boyutlarıyla dikkat çeken şapkalara şimdi de plaj çantalarını ekledi.

Devasa büyüklükteki şapkalardan sonra sıra geldi çantalara

Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez ve Bella Hadid gibi ünlülerin devasa büyüklükteki şapkaları, bu yazın en trend ürünlerinden biri olmuş internette de büyük ses getirmişti.

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SEUL

SIMON PORTE JACQUEMUS (@jacquemus)'in paylaştığı bir gönderi ()

Fransız tasarımcı Jacquemus'a ait şapkalara şimdi de plaj çantaları eklendi.Paris moda haftasında gösterilen yeni plaj çantaları gelecek yazın gözdesi olacak gibi.

Simon Porte Jacquemus'un hasır çantaları da tıpkı hasır şapkalar gibi sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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LE SAC BACI « LA RIVIERA » SUMMER 2019

SIMON PORTE JACQUEMUS (@jacquemus)'in paylaştığı bir gönderi ()

Gelen bazı yorumlar ise şöyle: ''tüm aileye yetecek boyutta bir çanta ama içinde bir şey aramaya kalksanız kara bir deliğe dönüşebilir. Bunun içine sanırım tüm ailemi koyabilirim''


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Anahtar Kelimeler:
Jacquemus hasır şapka plaj çantası

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