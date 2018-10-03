Devasa büyüklükteki şapkalardan sonra sıra geldi çantalara

Emily Ratajkowski, Jennifer Lopez ve Bella Hadid gibi ünlülerin devasa büyüklükteki şapkaları, bu yazın en trend ürünlerinden biri olmuş internette de büyük ses getirmişti.

Fransız tasarımcı Jacquemus'a ait şapkalara şimdi de plaj çantaları eklendi.Paris moda haftasında gösterilen yeni plaj çantaları gelecek yazın gözdesi olacak gibi.

Simon Porte Jacquemus'un hasır çantaları da tıpkı hasır şapkalar gibi sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Gelen bazı yorumlar ise şöyle: ''tüm aileye yetecek boyutta bir çanta ama içinde bir şey aramaya kalksanız kara bir deliğe dönüşebilir. Bunun içine sanırım tüm ailemi koyabilirim''



