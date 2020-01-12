Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD Irak'la Süleymani krizini bu şekilde çözmüş!

New York Federal Bankasının, dünya genelinde 250 civarında merkez bankası ve diğer yabancı resmi kurumların hesabını elinde tuttuğu belirtiliyor.

ABD Federal Bankasının Irak Merkez bankasına ait ne kadar parayı tuttuğunu açıklamadığı, ancak Irak Merkez Bankasının en son açıklanan finansal tablolarına göre, 2018'in sonunda New York Federal Bankasının gecelik mevduatta yaklaşık 3 milyar dolar tuttuğu kaydedildi.

ABD VE İRAN GERİLİMİNE SAHNE OLAN IRAK

ABD’nin, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından Irak meclisi, ülkede bulunan yaklaşık 5 bin 300 ABD askerinin çıkarılması için Başbakan Adil Abdülmehdi’ye çağrıda bulunmuştu.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılmasının talep edilmesi halinde bu ülkeye yaptırım uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu. (AA)

