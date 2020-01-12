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  4. Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD Irak'la Süleymani krizini bu şekilde çözmüş!

Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD Irak'la Süleymani krizini bu şekilde çözmüş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

ABD’nin, ülkedeki askerlerini çekmesini isteyen Irak yönetimini New York Federal Bankasındaki hesaplarına erişimi kaybetme riski ile tehdit ettiği ifade edildi.

Devasa tehdit ortaya çıktı! ABD Irak'la Süleymani krizini bu şekilde çözmüş!

The Wall Street Journal’da yer alan haberde, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat’ta öldürülmesinden sonra ABD askerlerinin Irak’tan ayrılmasını gündeme getiren Irak yönetiminin hafta içi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "uyarıldığı" belirtildi.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Irak’ı, Irak Merkez Bankası rezervlerini elinde tutan New York Federal Bankasına erişimini kaybetme riski konusunda çarşamba günü uyardı.

PETROL GELİRİ DETAYI

Irak’ın petrol satışlarından elde edilen gelirlerinin New York Federal Bankasında tutulduğunun altı çizilen haberde, Irak’ın hesaba erişiminin engellenmesi halinde finansal sisteminde kritik sıkıntılarla karşılaşabileceği vurgulandı.

ABD Federal Bankasının Irak Merkez bankasına ait ne kadar parayı tuttuğunu açıklamadığı, ancak Irak Merkez Bankasının en son açıklanan finansal tablolarına göre, 2018'in sonunda New York Federal Bankasının gecelik mevduatta yaklaşık 3 milyar dolar tuttuğu kaydedildi.

New York Federal Bankasının, dünya genelinde 250 civarında merkez bankası ve diğer yabancı resmi kurumların hesabını elinde tuttuğu belirtiliyor.

ABD VE İRAN GERİLİMİNE SAHNE OLAN IRAK

ABD’nin, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından Irak meclisi, ülkede bulunan yaklaşık 5 bin 300 ABD askerinin çıkarılması için Başbakan Adil Abdülmehdi’ye çağrıda bulunmuştu.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılmasının talep edilmesi halinde bu ülkeye yaptırım uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu. (AA)

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