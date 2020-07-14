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İlk defa görüntülendi: Devasa boyutta

DÜNYA HABERLERİ  | 14.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Afrika'daki Sahra Çölü'nden ABD'ye kadar giden devasa toz bulutu Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından uzaydan görüntülendi.

İlk defa görüntülendi: Devasa boyutta

Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntu ABD'nin güney sahillerine ulaşmıştı. Yaklaşık 8 bin kilometre yol kateden toz bulutunun yolculuğu Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik Gözcü-5P uydusu tarafından görüntülendi.

NASA ASTRONOTUNUN GÖZÜNDEN GEZEGENİMİZ

ISS’de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.

Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.

Bu paylaşımlara yenisi eklendi yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.

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