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Devil May Cry 5’i şimdi indirebilirsiniz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Capcom tarafından geliştirilen ve önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan Devil May Cry 5 şimdiden ön siparişe sunuldu. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Devil May Cry 5’i şimdi indirebilirsiniz!

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Devil May Cry, yeni oyunuyla bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olacak. Capcom tarafından geliştirilen serinin 5. oyunu 2008 yılında raflardaki yerini alan Devil May Cry 4’ün sonrasında geçen olayları konu edinecek.

Hatırlanacağı üzere Capcom, 2013 yılında Devil May Cry serisini sıfırdan başlatma kararı almıştı. Fakat seri üzerinde yapılan köklü değişiklikler, serinin fanlarının pek de hoşuna gitmemişti. Sonuç olarak geliştirici firma bu ara oyunu hiç yapılmamış varsaydı ve seriyi kaldığı yerden yani 2008 yılında çıkan DMC 4’ten devam ettirme kararı aldı.

Devil May Cry 5, atmosferi, oynanış dinamikleri ve hikayesi itibariyle serinin özüne yakın bir yerde duruyor. Dante ve Nero ile maceraya kaldığımız yerden devam edeceğimiz Devil May Cry 5, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacak.

DMC 5, tüm platformlarda eş zamanlı olarak 8 Mart’ta satışa sunulmuş olacak. Capcom daha oyunun çıkmasına 5 ay olmasına karşın, şimdiden Devil May Cry 5’i ön yüklemeye sundu.

Oyunu Xbox Store üzerinden ön siparişle satın alanlar şimdiden indirmeye başlayabilirler. Dip not olarak belirtelim, DMC 5’in ön yükleme boyutu 29.66GB.

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Anahtar Kelimeler:
oyun devil may cry

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