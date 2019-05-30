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Devir teslim tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı DHMİ'ye geçti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

TİCARİ uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV, bugün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlayarak havalimanını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne teslim etti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-TİCARİ uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi TAV, bugün itibariyle devir teslim işlemlerini tamamlayarak havalimanını, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'ne teslim etti.

1997 yılında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesini kazanan TAV, 1998'de inşaat başlamış 2000 yılında ise terminali hizmete açmıştı. 19 yıl boyunca havalimanını işleten TAV, 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda ticari uçuşlar sonlandırılarak İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma gerçekleşmişti. Taşınma işleminin ardından uzun süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile TAV arasında devam eden devir teslim işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün itibariyle terminal binası içerisinde bakım onarım çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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