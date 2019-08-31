Osmanlı obasının Söğüt ve Domaniç'e yerleşmesiyle bir dönem devlet idaresini eline alması ve devletin kuruluşunda oynadığı hayati rol dolayısıyla "Devlet Ana" olarak anıldı. Hayme Ana'nın, 1250'li yıllarda aşiret reisliğini üstlendiği belirtiliyor. Bazı tarihi kaynaklarda, Hayme Ana'nın, eşi Gündüz Alp'in (Süleyman Şah) Fırat Nehri'ni geçerken boğulması üzerine aşiretini yönettiği ifade ediliyor.

Kütahya Valiliğinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hayme Ana, Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup bir Türkmen kızı olarak biliniyor.

Daha sonra köydeki tören alanında yapılacak anma etkinlikleri kapsamında Yörüklerin gruplar halinde geçişine yer verilecek. Tören, Osmanlı'nın kuruluşuna giden süreçte her yaz mevsimi sonunda gerçekleştirilen Domaniç'ten Söğüt'e göçün canlandırılmasıyla sona erecek.

MUHARREM CİN - Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, "Devlet Ana'' olarak bilinen Hayme Ana, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yarın 738'incisi yapılacak törende dualarla yad edilecek.

Aşiret reisliğini genç yaşta annesinden devralan Ertuğrul Gazi ve beraberindeki Kayı Boyu mensupları, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın İznik İmparatorluğu üzerine yaptığı sefere katılıp önemli yararlar sağladı. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi'ye Söğüt ve Domaniç bölgesi yurtluk olarak verildi. Aşiret, Domaniç'i yazlık, Söğüt'ü kışlık olarak kullanmaya başladı.

Hayme Ana'nın, 1280'li yıllarda kışlağa dönüş sırasında, muhtemelen eylül ayında vefat etmesinin ardından naaşı oğlu Ertuğrul Gazi tarafından, Çarşamba köyünde her yıl çadır kurdurduğu tepeye defnedildi.

- Türbesini Sultan 2. Abdülhamid yaptırdı

Sultan 2. Abdülhamid devrinde, Çarşambalı bir köylü evinde sakladığı dedesinden kalma deri üzerine yazılmış vesikayı köye gelen birine okuttu. Bu vesikanın, Hayme Ana'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Görevli, İstanbul'a giderek Yıldız Sarayı'nda 2. Abdülhamid'e bu vesikayı ulaştırdı.

Belgeyi inceletip Çarşamba köyüne heyet gönderen 2. Abdülhamid, büyük ninesi Hayme Ana'nın kabrini buldurarak 1892'de üzerine türbe ve külliye inşa ettirdi.