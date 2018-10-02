Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Yanağındaki kızarıklık dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısını yapmak için Meclis'te kürsüye geldi.

Bahçeli konuşmasına başlarken, sol yanağındaki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli'yi görenler ne olduğunu merak ederken, MHP liderinin yanağına ne olduğuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.



