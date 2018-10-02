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Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Yanağındaki kızarıklık dikkat çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşma yapmak için kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanağındaki kızarıklık dikkat çekti.

Devlet Bahçeli'nin yüzüne ne oldu? Yanağındaki kızarıklık dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısını yapmak için Meclis'te kürsüye geldi.

Bahçeli konuşmasına başlarken, sol yanağındaki kızarıklık dikkatlerden kaçmadı.

bahcelı

Bahçeli'yi görenler ne olduğunu merak ederken, MHP liderinin yanağına ne olduğuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP meclis

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Utanç lekesi olsa gerek
Saray paspası Pabucumun milliyetçisi
@musa_sen_2000 Pensilvanya hizmetçisi değil en azından.
@musa_sen_2000 Pensilvanya hizmezmetcisinin hizmetcisi
bekar adam nolabilirki:)))))
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