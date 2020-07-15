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Devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği değişti mi? Resmi Gazete'de yayımlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 08:35 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de devlet memurlarına yapılan yiyecek yardımına dair yeni bir yönetmelik yayınlandı. Peki devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği değişti mi?

Devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği değişti mi? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milyonlarca devlet memuru için Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yönetmelik yayımlandı.
Devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliği değişti mi sorularının cevabı gelmiş oldu..
Resmi Gazete’de devlet memurlarına yapılan yiyecek yardımına dair yeni bir yönetmelik yayınlandı. İşte devlet memurlarına yiyecek yardımı yönetmeliğine dair yapılan değişiklik kararı...

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2764

Ekli "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

14 Temmuz 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


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