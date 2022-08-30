Devlet Mezarlığı'nda '30 Ağustos' töreni! 'Harici bedhahların hiçbiri...'

Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki 'Anıtsal Duvar'a çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları yazdı:

"İstikbal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz silah arkadaşları, milli mücadelemizin kahramanı, ülkemize hizmetleriyle gönüllerde yer edinmiş değerli devlet yöneticileri; bugün milletimizle birlikte Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli aile efradınızla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri; Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

(DHA)

