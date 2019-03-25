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Devlet ödediği tazminatı teröristlerin mirasçılarından istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:23 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne 2015'te düzenlenen bombalı araçlı saldırıda yaralanan vatandaşa İçişleri Bakanlığı, 11 bin 710 TL tazminat ödedi. Bakanlık, ödediği tazminatı geri alabilmek için saldırıda ölen teröristlerin mirasçılarına dava açtı.  KARAKOLA BOMBALI SALDIRI  Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne 10 Ağustos 2015'te teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne 2015'te düzenlenen bombalı araçlı saldırıda yaralanan vatandaşa İçişleri Bakanlığı, 11 bin 710 TL tazminat ödedi. Bakanlık, ödediği tazminatı geri alabilmek için saldırıda ölen teröristlerin mirasçılarına dava açtı.

KARAKOLA BOMBALI SALDIRI

Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne 10 Ağustos 2015'te teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırının ardından teröristler polise ateş açtı. Çıkan çatışmada Bomba İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken şehit oldu. Saldırının failleri olarak Deniz Uçkun, Erdal Yıldız ve Burak Boğakan tespit edildi. Erdal Yıldız patlamada öldü, Deniz Uçkun ve Burak Boğakan da çatışmada ölü ele geçirildi.

ŞİKAYET İÇİN GELEN VATANDAŞ DA YARALANDI

Saldırıda bir şikayeti için karakolda 3 oğlu ile birlikte bulunan Abdulkerim Sazak da yaralandı. Gözü ve kulağından yaralanan Sazak, ameliyat olmasına rağmen ciddi sağlık problemleri yaşadı. Abdulkerim Sazak idare mahkemesine tazminat davası açtı. İstanbul İdare Mahkemesi Sazak'a İçişleri Bakanlığı'nın 11 bin 710 TL tazminat ödemesine karar verdi.

BAKANLIK TERÖRİSTLERİN MİRASÇILARINA DAVA AÇTI

İçişleri Bakanlığı Abdulkerim Sazak'a ödediği tazminatı teröristlerin mirasçılarından istedi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada devletçe ödenen tazminat nedeniyle meydana gelen hazine zararının teröristlerin mirasçıları Mezhur Uçkun, Ahmet Yıldız, Mehmet Boğakan ve Müjgan Sezgin'den istedi. Bakanlık, 11 bin 710 TL'lik tutarı davalıların faiziyle birlikte ödemesini talep etti.

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