Devraldığı belediyenin borçlarını afişle açıkladı

Seçim çalışmaları sırasında şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerinin sözünü veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediyenin borçlarının içeren dev pankartı belediye binasına asarak vatandaşların bilgisine sundu. Hazırlanan borç listesinde belediyenin toplam 122 milyon 900 bin lira borcu olduğu görülürken vatandaşlar borç listesini cep telefonlarıyla görüntüledi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediyenin borçlarının içeren dev pankartı belediye binasına asarak vatandaşların bilgisine sundu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan 5 katlı Alaşehir Belediyesi binasına 6 metre eninde ve 10 metre boyunda hazırlanan borç listesinde Alaşehir Vergi Dairesine 19 milyon 451 bin 262 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna 13 milyon 784 bin 249 TL, Zafer Kalkınma Ajansa 1 milyon 568 bin 281 TL, Banka Kredileri 28 milyon 152 bin 248 TL, Cari Borçlar 39 milyon 478 bin 519 TL, alınan depozito, teminat, emanet borçlar 11 milyon 775 bin 104 TL, Gediz Elektrik A.Ş (Elektrik Borçları) 58 milyon 709 bin 23 TL, Albeltaş A.Ş (Vergi ve SGK Borçları) 8 milyon 272 bin 482 TL ve Alaşehir Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi (Vergi Borcu) olmak üzere genel toplamda 122 milyon 900 bin 19 TL olarak asıldı. Afişin altına ’Toplam 122 milyon 900 bin 19 TL, borç devraldım, Ahmet Öküzcüoğlu’ yazıldı. Alaşehir Belediye binasına asılan afişi gören bazı vatandaşlar hayretlerini gizleyemeyerek, afişin fotoğrafını ve görüntülerini çekti.

"Bu uygulamayı her yıl tekrarlayacağım"

"Borçlar var diye hizmetlerimiz aksamayacak, hizmetlerimiz aralıksız sürecek" diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz seçim dönemimizde halkımıza şeffaf bir belediyecilik sözü vermiştik. Bu şeffaflıktan kasıt şu. Belediyemize baktığımızda aynen bir cam gibi olacak, buradan baktığınızda, arkasını göreceksiniz, demiştik. Bu sözümüzü bugün yerine getirdik. Piyasaya 39 milyon esnaflara ve ticaret erbaplarına, özel bankalardan alınan krediler 26 milyon, vergi borçlarımız 19 milyon, bunun gibi değişik kalemlerden, belediyeyi devir aldığımızda toplam borcumuzun 122 milyon 900 milyar TL olduğunu tespit ettik. Bunu da halkımızla paylaştık. Bu rakamlar eski parayla 123 trilyon Lira. Biz bu uygulamayı her yıl tekrar ederek, belediyemizin önüne asacağız ki, birinci yılın sonunda, ikinci yılın sonunda üçüncü, dördüncü ve beşinci yılın sonunda, dönem bittiğinde de ne yapmışız? Hizmet seferberliği mi yapmışız, yoksa borç seferberliği mi yapmışız? Halkımız bunları takdir edecek. Artık kemer sıkma politikasını biraz da belediyenin uygulaması lazım. Biz artık döndürülebilir şeffaf bir bütçeye sahip olmak istiyoruz. İnşallah bunu da iki yılın içerisinde başaracağız. Alaşehir Manisa’nın 17 ilçesi arasında en borçlu ilçelerin başında geliyor. İnşallah biz bu kademeyi biraz düşüreceğiz. Borç yükümüzü azaltıp, döndürülebilir bir bütçeyi hedefliyoruz. Halkımız hiç merak etmesin, biz kolayı sevmiyoruz, zoru seviyoruz. Zor bir bütçeyle mücadeleyi nasıl verdiğimizi zaman içerisinde nasıl azalttığımızı herkes görecektir. Tüm Alaşehir halkına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.