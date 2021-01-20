Devrek’te kumar oynayan 20 kişiye idari para cezası uygulandı

Devrek’te kumar oynarken yakalanan 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Pazar alanına yakın bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan baskında kahvehanenin kapalı olduğu görülürken, bir siyasi parti temsilciliğinin de bulunduğu pasaj içerisinde depo olarak kullanılan yerden sesler geldiğini fark eden ekipler adeta depoyu kahvehaneye çeviren şahısları kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu depo içerisinde alkol alan, sigara içip kumar oynayan şahıslara toplam 54 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında tutanak tutularak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

