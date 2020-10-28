Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Akçaburç Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Hüseyin Eryılmaz (47), tarla işlerini bitirdikten sonra dönüş yolunda kullandığı traktörün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Eryılmaz, kazayı gören mahalle sakinleri tarafından çıkartıldı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerine ulaşması sonucu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Eryılmaz’ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

