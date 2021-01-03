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  4. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

03.01.2021 00:44 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan bir zeytin bahçesinde meydana geldi.

Osmaniye’de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Gök’ün kullandığı traktör zeytin bahçesini çapaladığı sırada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Gök, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yahya Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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