HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bacaksız yönetimindeki 09 TE 078 plakalı traktör, Gedik mevkisinde bulunan rampayı çıktığı sırada yolun bozuk olmasından dolayı devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma geldi.

Sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün eşi Ayşe Bacaksız'ın ise kaza sırasında traktörden atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
AB Büyükelçileri Aydın'da fes giydi zeybek oynadı AB Büyükelçileri Aydın'da fes giydi zeybek oynadı 
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 sağlık ekipleri Aydın Germencik Jandarma Traktör Kazası

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.