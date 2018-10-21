Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bacaksız yönetimindeki 09 TE 078 plakalı traktör, Gedik mevkisinde bulunan rampayı çıktığı sırada yolun bozuk olmasından dolayı devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma geldi.

Sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bacaksız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün eşi Ayşe Bacaksız'ın ise kaza sırasında traktörden atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

