Devrim niteliğinde: 'Mikro robot' dönemi: Test başarılı...

Bilim dünyasında çığır açabilecek yeni yöntem, ilaçların yalnızca hedeflenen dokuya yönlendirilmesini sağlayarak gereksiz yayılımı ve buna bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltma potansiyeli taşıyor. Araştırmacılar, damarlarda yüzerek ilaç taşıyabilen, manyetik alanla kontrol edilebilen ve görevini tamamladıktan sonra vücutta çözünebilen mikro ölçekli robotları ilk kez başarıyla test etti. İşte detaylar...

Yeni yöntem, ilaçların yalnızca ihtiyaç duyulan dokuya yönlendirilmesini sağlayarak ilacın vücut içerisindeki gereksiz yayılımını ve buna bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltabilir.

'MİKRO ÖLÇEKLİ ROBOTLAR' TEST EDİLDİ

Bilim insanları, damarlarda yüzerek ilaç taşıyabilen ve hedefe ulaşıp görevini tamamladıktan sonra vücutta çözünebilen, manyetik alan yardımıyla yönlendirilen mikro ölçekli robotları başarıyla test etti.

Çalışmada kullanılan mikro boyutlu ve nanoteknoloji destekli robotlar, kum tanesi büyüklüğünde jelatin kapsüllerden oluşuyor.

Kapsüllerin içinde, hem tedavi amaçlı ilaç hem de manyetik alan yardımıyla yönlendirilebilmelerini sağlayan demir oksit nanoparçacıkları yer bulunuyor.

TEST SIRASINDA: VÜCUTTA KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜNEREK TAMAMEN YOK OLDU

Araştırmacılar, klinik manyetik navigasyon sistemi ve gerçek zamanlı röntgen görüntüleme teknolojisinden faydalanarak bu mikro robotları, damar yapısı insanlara benzeyen domuz ve koyunların beyin damarları içinde başarıyla yönlendirdi.

Test kapsamında robotlar, damarlarda yüzerek hedef bölgeye ilacı bıraktıktan sonra vücutta kendiliğinden çözünerek tamamen yok oldu.

Henüz insanlarda denenmemiş olsa da uzmanlar, yöntemin inme, beyin tümörleri ve ulaşılması güç diğer rahatsızlıkların tedavisinde kayda değer bir ilerleme olabileceğini belirtti.

YAN ETKİLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTABİLİR

Mikro robotların, ilaçların yalnızca ihtiyaç duyulan dokuya yönlendirilmesini sağlayarak vücut içerisindeki gereksiz yayılımı ve buna bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltabileceğine işaret eden araştırmacılar, çalışmaların başarıyla ilerlemesi halinde bu teknolojinin 5 ila 10 yıl içinde tıpta kullanılmaya başlanabileceğini aktardı. Çalışmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

