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Deyrizor'da çatışma! Arap aşiretleri birleşiyor, terör örgütü arkasına bakmadan kaçıyor: 24 köyü temizlediler

02.09.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin doğusunda yer alan Deyrizor'da 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar alevlenerek devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından birçok Arap aşireti birleşerek silahlı mücadele başlattı. Arap aşiretleri şu ana kadar 24 köyü terör örgütü PKK/YPG'den temizledi.

Deyrizor'da çatışma! Arap aşiretleri birleşiyor, terör örgütü arkasına bakmadan kaçıyor: 24 köyü temizlediler

Terör örgütü PKK/YPG’nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından 27 Ağustos’ta patlak veren çatışmalar, birçok aşiretin destek vermesiyle giderek büyüyor. Arap aşiretlerin başlattığı silahlı mücadelenin ardından PKK/YPG’li teröristler kontrolü ellerinde bulundurduğu bazı bölgelerden kaçmak zorunda kaldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Arap aşiretleri, Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusunda tamamını Arap nüfusun oluşturduğu Şife, İzbe, Hacin, El-Bahra, Gıranic, Ebu Hammam, Ebu Hardub, El-Curzi Şarki, El-Curzi Garbi, Suveyden, Direnc, El-Şinan, El-Tayyene, Ziyben, Havayic Ziyben, Şıhyel Şarki, Şıhyel Garbi, Alrz, El-Haşşan, el Basira, Cideydit Bakkar, Hıreyize, Berşem ve Sabha köylerini
teröristlerden temizledi.

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SURİYE'DEKİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) 19 Eylül 2019’da yayımladığı rapora göre Suriye’nin petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 80’ini YPG’nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrol ediyor. Üretilen petrolün gelirini SDG’nin elde etmesine rağmen mali kayıtları bulunmuyor. Rapora göre SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunda ülkenin en zengin petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka’da hakimiyetini sürdürürken, buradaki 20 petrol kuyusundan 11’inin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buradaki üretim kapasitesinin Esad rejiminin kontrol ettiği üretim sahalarından daha fazla olduğu belirtiliyor.

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TERÖRİSTLER, ESAD REJİMİNE SATIYOR

Terör örgütü, buradan çıkan ve yaklaşık günlük 45 bin varile ulaşan petrolü ise Esad rejimin hakimiyetindeki bölgelere satarak gelir elde ediyor. Terör örgütü elinde bulundurduğu petrolü satarak elde ettiği geliri kendi çıkarları için kullanırken, bölge halkı ise açlığa terk ediliyor. Terör örgütü ABD’nin de desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında bu paraları kendi üyelerine harcıyor.

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ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORLAR

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ’la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor’da halkın tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, çocuk yaştaki Arapları da zorla silah altına alıyor. Küçük yaştaki çocukları eğiterek kendi emelleri için cepheye süren teröristler, karşı çıkan aileleri ise baskı ve sürülmekle tehdit ediyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasındaki çatışmaları, Türkiye'nin yakından ve kaygıyla takip ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, "Deyrizor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Bu gelişme, terör örgütünün Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz" denildi.

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