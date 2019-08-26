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Deyrizorlu Araplar, YPG/PKK'nın çaldığı petrole el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, örgütün petrol çalmasına engel olmak için Haseke iline gönderdiği petrol yüklü 10 tankere el koydu

Deyrizor ilinde yerli Arap halk, işgalci terör örgütü YPG/PKK'nın kentin petrolünü çalmasını engellemek için örgütün sevkiyat yolunu keserek, 10 tankere el koydu.

Yerel Kaynaklardan edinelen bilgiye göre, Deyrizor ilinin doğusunda YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, terör örgütünün kentten çıkarılan petrolü çalmasını protesto etti.

Bölge halkı, örgütün Ömer, Koniko ve Tanak petrol sahalarından Haseke iline sevkiyat yapmak için kullandığı yolu kesti.

Son iki gündür, Deyrizor'un Miayzila ve Azbe beldeleri mevkilerinde yolu tutan Arap halk, petrol yüklü 10 tankere de el koydu.

Aynı zamanda halk, son iki gündür bu beldelerden tüm tankerlerin geçişini engelliyor.

YPG/PKK'lı teröristlerin tankerleri geri almak için eylemi gerçekleştirenlerle müzakereye başladığı öğrenildi.

Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde halk, nisan ayından bu yana örgütün çıkarılan petrolü çalmasını protesto ediyor.

YPG/PKK, Suriye'de enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
petrol Suriye YPG/PKK

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