DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte DGS sınav yerleri!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım göstereceği sınavın başvuruları tamamlandı. Geç başvurular ise 8 Haziran tarihinde son buldu. Bunun ardından ise DGS’ye girecek binlerce aday sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek sınavın giriş yerleri de belli oldu.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Temmuz tarihinde saat 10:15'te yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınava ilişkin en çok merak edilen konu DGS sınav yerleri oldu.

2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık fakültelere tamamlamak isteyen adayların girdiği DGS sınavının sınav giriş belgeleri genel olarak sınav tarihinden 10 gün öncesinde açıklanıyor. Sınavın 11 Temmuz tarihinde yapılacağı göz önüne alındığında sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav yerleri diğer sınavlarda olduğu gibi kurumun AİS sayfası üzerinden erişime açılacak. ÖSYM AİS sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan kişiler sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler.

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DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

