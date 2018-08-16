Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018'de uygulanan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

