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DGS'deki "ham puan kuralı"nın iptali için mahkemeye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

DGS'de uygulanan 0,5 ham puan kuralına takıldığı için puanının hesaplanmadığını iddia eden İdris Yavuz, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştaya sunulmak üzere, İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesi verdi - Yavuz: - "Bu netlerle Türkiye'de ilk 50'ye girmeyi beklerken sınava girilmemiş gibi puanımın hesaplanmadığını gördüm. Doğrularım yazıyor ama puanım hesaplanmamış"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) uygulanan 0,5 ham puan kuralı nedeniyle puanının hesaplanmadığını iddia eden İdris Yavuz, yürütmenin durdurulması için Danıştaya sunulmak üzere İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesini verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 16 Ağustos'ta açıklandı. Sınavın açıklanmasının ardından sonuçlarına bakan İdris Yavuz, sayısal testte 60 sorudan 54'üne doğru cevap vermesine rağmen, puanının hesaplanmadığını gördü.

Bunu araştıran Yavuz, yeni bir kural başlatıldığını ve getirilen yeni kurala göre 60'ar sorudan oluşan sözel ve sayısal testlerin her birinden 0,5 ham puan çıkaramayan adayın DGS puanının hesaplanmayacağını öğrendi. Bunun üzerine Yavuz, yürütmenin durdurulması için Danıştaya sunulmak üzere, İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesini verdi.

- "İmza kampanyası başlattık"

Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü mezunu Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen DGS'de 317 puan aldığını ve istediği üniversiteye yerleşemediği için tekrar sınava hazırlandığını belirtti.

Bu yıl düzenlenen DGS'den sonra umutlu olduğunu ancak sonuçlar açıklanınca şaşırdığını ifade eden Yavuz, "Bu netlerle Türkiye'de ilk 50'ye girmeyi beklerken sınava girilmemiş gibi puanımın hesaplanmadığını gördüm. Doğrularım yazıyor ama puanım hesaplanmamış. Sadece ben değil, 10 binlerce mağdur olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu belirten Yavuz, "DGS kılavuzunda bu husunun yer aldığını ve bu kararı da 25 Nisan'da aldıklarını söylediler." dedi.

Kural değişikliğinin sadece kılavuzda yer aldığını, giriş belgesi ve sınav kitapçığında böyle bir hususa değinilmediğini savunan Yavuz, "Bu durumdan etkilenenler olarak internet üzerinden imza kampanyası başlattık." ifadesini kullandı.

- "YKS'de değişti"

Aynı kuralın Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) da olduğunu ancak gelen tepkiler üzerine kuralın değiştiğini anımsatan Yavuz, aynı değişikliğin neden DGS'de olmadığını cevabını beklediklerini kaydetti.

Bu konuda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan destek beklediklerini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Bu kuralın değişmesi sonucunda 10 binlerce öğrencinin puanı hesaplanacak ve yerleşecekler. Herkesin puanı hesaplansa diğer öğrenciler de mağdur olmayacak çünkü ben mezun olduğum alanla ilgili tercih yapabiliyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği istiyorum. Hedefim 2023'te yerli uçak projesine dahil olmak."

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