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DHA ANKARA - ANKARA'DA HURDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 03:34 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamına hakim oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın sırasında bir köpeğin kurtarıldığı öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Alevlerden görüntü
- Ekiplerin çalışmasından görüntü
- Depodan görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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