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DHA ANKARA - Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 6 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 06:58 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit olması, 6 askerin de yaralanması nedeni ile başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde daha önceden teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın şehit olması, 6 askerin de yaralanması nedeni ile başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihinde, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olmuştur.
Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Haber: ANKARA,(DHA)

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