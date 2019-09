Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın icraatlar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiğini kaydederek, konulan hedeflere yüzde 95 ulaşıldığını söyledi. Bir yıllık yeni sistemle ilgili değerlendirme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Kalın, hangi alanlarda adımların atılacağına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeler yapacağını kaydetti. Kalın, iç ve dış güvenlik konularında Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları’nın kurulu bilgilendirdiğini belirterek, "Terörle mücadele her yönüyle kararlı bir şekilde sürüyor. Bizim güvenlik konseptimizde, güvenli bütüncül yaklaşımı esas alır. Ekonomi, siyaset, askeri, sosyal ve psikolojik tedbirlere yayarak bir insicam içerisinde başarıya ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu manada terörle her konuda mücadele devam ediyor. Çok ciddi neticeler almaktayız. Her ülkenin bir güvenlik riski vardı. Burada önemli olan güvenlik tedbirlerinin kapsamlı bir şekilde hayata geçirmektir" ifadelerini kullandı.

ABD İLE TİCARET

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün ABD iş heyetini kabulüne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız ABD iş heyetini kabul etti. İki başkanın 100 milyar dolar olarak koyduğu hedeflere nasıl ulaşabileceği belirtildi. Bu konuda açıklanabilecek somut, önü sonu belli planları nasıl gerçekleştirebiliriz diye mutabık kalındı. ABD gibi dünyanın en büyük ekonomisi ile Türkiye ekonomisi arasındaki ticari potansiyel 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için savunma sanayi, gıda, tekstil alanında çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

'GÜVENLİ BÖLGENİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Sınırda, 'Güvenli Bölge' kurulmasına ilişkin bir soruya cevap veren Kalın, şunları kaydetti:

"Kısa bir tarihi hatırlamakta fayda var. Obama döneminde dile getirmişti. Suriye fiziki olarak bölündü, terör örgütleri buralara girdi ve milyonlarca insan mülteci konumuna düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği bu güvenli bölge konusu hayata geçirilseydi, on binlerce insanın hayatı kurtulmuş olacaktı. Ülkemizde bugün 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Bu insanlar keyfi için kaçıp gelmediler. Bu insanlara kapıyı açmamak bizim ne tarihimize ne inancımıza uygun değildir. Bu politika sayesinde on binlerce insanın hayatı kurtarılmıştır. Bu insanlar Suriye’de kalsalardı bunların birçoğu hayatlarını kaybedecekti. Biz artık bu güvenli bölgenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Önümüzde Münbiç diye bir yol haritası var. Dolayısıyla bizim daha şüpheci yaklaşmamız normal."