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DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

BEDELLİ ASKERLİĞE 'KONTENJAN' UYGULAMASI GETİRİLDİ TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 'Askeralma Kanunu' teklifinin 9.

BEDELLİ ASKERLİĞE 'KONTENJAN' UYGULAMASI GETİRİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 'Askeralma Kanunu' teklifinin 9. maddesinde değişikle gidilerek, bedelli askerlik alımına kontenjan sınırlaması getirildi.
Bedelli askerliği sürekli hale getiren, 'Askeralma Kanunu' teklifinin 9. maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AK Parti grubunun verdiği önergeyle maddede değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecek yükümlü sayısının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenmesi amaçlandı.
'TSK'NIN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK' İBARESİ EKLENDİ
Söz konusu maddede yer alan, 'İstekli olanlardan Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar' şeklindeki fıkraya, 'istekli olanlardan' ibaresinden sonra gelmek üzere 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı dikkate alınarak' ibaresi eklendi.
KAPSAM DIŞINA ÇIKARTILANLARA TALEPLERİ HALİNDE GERİ ÖDEME YAPILACAK
Bedelli askerliği sürekli hale getiren düzenleme ile ayrıca şu değişiklikler öngörülüyor; 20 yaşını dolduran her erkek vatandaş bedelli askerlik yapabilecek. Bakaya ve asker kaçakları bedelliden yararlanamayacak. Bedelli ödenmesi ve uygulamaya ilişkin esaslar, Bakanlıkça belirlenecek. Madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak. Seferberlik ve savaş halinde bu maddenin hükümleri uygulanamayacak.
Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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