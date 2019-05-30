Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Osmanlı döneminden kalma Balkanların ilk camisi olarak kabul edilen 564 yıllık Namazgâh Cami’nde (Kırık Camii) saldırıyı protesto için teravih namazı kılındı.

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de yer alan ve 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Kosova'yı fethettikten sonra ordusuyla ilk Cuma namazını kıldığı, üstü açık olan Namazgâh Cami´nin hutbe sütunları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılmıştı. Kosova'daki Müslümanlar tarafından büyük tepki çeken saldırı ardından Kosova polisi olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Kosova İslam Birliği de saldırıyı ‘Müslümanlara yapılan bir saldırı’ olarak kabul ettiklerini duyurmuştu. Saldırının ardından Prizren İl Müftüsü sosyal medya hesabından Müslümanları teravih namazını kılmak için tarihi Namazgah Camii'ne davet etti.

TARİHİ CAMİİ DE YILLAR SONRA EZAN OKUNDU

Uzun yıllar sonra ilk kez teravih namazının kılındığı Namazgâh Camii´nde yine uzun bir zaman sonra ilk kez ezan okundu. Prizren İl Müftülüğü tarafından organize edilen geceye katılan vatandaşlar da, tarihi Namazgah halk arasında Kırık Camii olarak bilinen ibadethaneye yapılan saldırıyı kınadılar.