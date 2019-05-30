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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

Kosova'da önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Osmanlı döneminden kalma Balkanların ilk camisi olarak kabul edilen 564 yıllık Namazgâh Cami’nde (Kırık Camii) saldırıyı protesto için teravih namazı kılındı.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova'da önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Osmanlı döneminden kalma Balkanların ilk camisi olarak kabul edilen 564 yıllık Namazgâh Cami’nde (Kırık Camii) saldırıyı protesto için teravih namazı kılındı.

Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de yer alan ve 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Kosova'yı fethettikten sonra ordusuyla ilk Cuma namazını kıldığı, üstü açık olan Namazgâh Cami´nin hutbe sütunları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılmıştı. Kosova'daki Müslümanlar tarafından büyük tepki çeken saldırı ardından Kosova polisi olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Kosova İslam Birliği de saldırıyı ‘Müslümanlara yapılan bir saldırı’ olarak kabul ettiklerini duyurmuştu. Saldırının ardından Prizren İl Müftüsü sosyal medya hesabından Müslümanları teravih namazını kılmak için tarihi Namazgah Camii'ne davet etti.

TARİHİ CAMİİ DE YILLAR SONRA EZAN OKUNDU

Uzun yıllar sonra ilk kez teravih namazının kılındığı Namazgâh Camii´nde yine uzun bir zaman sonra ilk kez ezan okundu. Prizren İl Müftülüğü tarafından organize edilen geceye katılan vatandaşlar da, tarihi Namazgah halk arasında Kırık Camii olarak bilinen ibadethaneye yapılan saldırıyı kınadılar.

CAMİNİN ETRAFI BELEDİYE TARAFINDAN TEMİZLENDİ

Tarihi camiye yapılan saldırı ardından vatandaşlar caminin bakımsızlığından şikâyetçi olmuşlardı. Bakımsızlıktan dolayı tarihi Namazgah Camii'nin etrafındaki otların insan boyunu aşması da tepkilere neden olmuştu. Caminin saldırı ardından gündem olmasıyla birlikte Prizren Belediyesi tarafından dün çevre düzenlemesi yapıldı. Belediye ekipleri etraftaki çalı ve otları temizleyerek çeşme ve etraftaki çöpleri temizledi.

Eski Yugoslavya döneminde harabe olan tarihi Namazgah Camii, 1999 yılında Türk askerinin Kosova'ya girmesi sonrası ülkede görevli Türk Taburu'ndaki personelin ve T.C Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle onarılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Namazgah'ta uzun yıllar sonra ezan okunması
- Teravih namazı kılınması
- Vatandaşlarla söyleşi
- Namazgah'ın belediye ekipleri tarafından çevre düzeninin yapılması
-Caminin saldırıya uğrayan hutbe sütunlarının görüntüsü

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