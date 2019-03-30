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DHA DIŞ - Aachen'de Türkler'den örnek 'çevre' hareketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Aachen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camii'nin Türk cemaati, çevre bilinci oluşturmak amacıyla yaşadıkları şehrin sokaklarındaki çöpleri topladı.  Cami dernek başkanı Abdurrahman Kol, yaptıkları temizlik çalışması ile bölge halkına, İslam dininin maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi de göstermek istediklerini söyledi.

Muhsin Ceylan, Aachen (DHA) - Almanya'nın Aachen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camii'nin Türk cemaati, çevre bilinci oluşturmak amacıyla yaşadıkları şehrin sokaklarındaki çöpleri topladı.

Cami dernek başkanı Abdurrahman Kol, yaptıkları temizlik çalışması ile bölge halkına, İslam dininin maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi de göstermek istediklerini söyledi.

Aachen büyük şehir belediye başkanı adına Belde Başkanı Marianna Conrat'ın da katıldığı ‘Çevre Bilinci' eylemine yerel basın büyük ilgi gösterdi. Başkan Conrat, cami cemaatinin şehirde yaptıkları temizlik ile gösterdikleri çevre bilinci hassasiyetinden dolayı cemaate teşekkür etti.

Başkan Abdurrahman Kol da, Hz. Muhammed’in “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.” Hadis-i Şerif'inin ölçütleri olduğunu söyledi. Kol, "Sokaklar, caddeler, ormanlar, denizler kısacası yaşadığımız çevre bütün canlıların hizmetine sunulmuştur. Bizlere sunulan bu yerlerin temiz tutulması bütün insanların görevidir." dedi.

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