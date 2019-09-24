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DHA DIŞ - ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir safhaya hazırlanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 07:18 | Son Güncelleme

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası, gerilen ilişkiler sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor.

Arda ERDOĞAN / NEW YORK,(DHA) - S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası, gerilen ilişkiler sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor. ABD tarafından hazılanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret anlaşması' paketinin çerçevesini Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluşturacak. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yer alacak.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Konulan 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü.
ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM: TÜRKİYE'Yİ GERİ KAZANDIRMAK ÖNEMLİ
ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.
ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasına ilişkin mutabakata varıldığı ve görüşme için planlamaların yapıldığı da öğrenildi.

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