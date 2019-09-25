HABER

DHA DIŞ- ABD’de Türk ailenin evi kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:20 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı.

ABD, (DHA)- ABD’nin New York şehrinde Türk ailenin evi kundaklandı. Garaj kısmında başlayan yangında şans eseri yaralanan olmazken, bir otomobil hasar gördü.
New York şehrinin Long Island bölgesinde yaşayan Türk ailenin evi kundaklandı. Yangının, evin garaj bölümünde yerel saatle 02.30 sıralarında çıktığı, garajın ve içerisindeki otomobilin hasar gördüğü belirtildi.
Yetkililer, yaptıkları incelemede sonucunda, kundaklamanın ırkçı ya da islamofobik nedenlerden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
New York'ta Türk ailenin evi kundaklandıNew York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
Seyir halindeki lüks araç alev alev yandıSeyir halindeki lüks araç alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

'Arabada yarım saat bekletildim'

'Arabada yarım saat bekletildim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

Seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı

Binlerce tavuk ölü bulunmuştu! Mahalle karantinaya alındı

Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

55 yıldır böylesi görülmedi! Ege'yi vurdu

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.