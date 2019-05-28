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DHA DIŞ - Almanya’da ‘Mevlüde Genç Ödülü’ sahiplerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Almanya’da ilk verilmeye başlanan ‘Mevlüde Genç Ödülü’ sahiplerine teslim edildi.

İskender Güngör, Düsseldorf, (DHA) Almanya’da ilk verilmeye başlanan ‘Mevlüde Genç Ödülü’ sahiplerine teslim edildi. Ödül törenine çok sayıda önemli isim katıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlık binasında düzenlenen törende, KRV Başbakanı Armin Laschet ile eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff hazır bulundu. Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, KRV Eyalet Uyum Meclisi Başkanı Tayfun Keltek ile bazı yetkililer de törene katıldı.

Mevlüde Genç Türkiye’de olmasından dolayı ödül törenine katılamazken; Genç ailesinin diğer fertleri törende hazır bulundu.

Ödül töreninde konuşan KRV Başbakanı Laschet, burada vermek istedikleri mesajın ülkede barış içinde yaşadıkları ve bu barışı sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, ilk kez verilen ‘Mevlüde Genç Ödülü’nü geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

5 aile bireyini faciada yitirmesine rağmen, Mevlüde Genç’in hep pozitif mesajlar verdiğini ifade eden Laschet, “Bu suçu bir millet değil, kişiler işledi. Genç’in bu bağışlama duygusunu ve olaylara bakışını sürekli hatırlamak için onun adıyla böyle bir ödül veriyoruz. Onun isminin sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz” dedi.

ALMANYA’DA IRKÇILIK ARTIYOR

Son yıllarda Almanya’da yaşanan ırkçı saldırılara dikkat çeken Laschet, “Almanya'da birçok kez ırkçı saldırılar meydana geldi. Bunlar eskide kaldı. Sadece eskiden ırkçı saldırılar oldu diyemeyiz. Günümüzde bu saldırılar hala oluyor. Geçen yıl ‘yabancı düşmanlığı’ adı altında 1432 saldırı gerçekleşti. Solingen kadar büyük saldırılar değil. Ancak bu saldırılar olmaya devam ediyor. Beni 'yabancı düşmanlığı' kelimesi bile rahatsız ediyor. Bu insanlar buranın yabancısı değil, burada doğup büyüyen ve buralı olmuş insanlar” ifadelerini kullandı.

AP seçimlerinde Avrupa çapında ırkçı partilerin oy oranını arttırdığını hatırlatan Laschet, Bu partilere karşı tolerans, özgürlük ve çoğulcu kültürü savunmanın önemine vurgu yaptı.

“IRKÇI SALDIRILARDAKİ ARTIŞ BİZİ ÜRKÜTÜYOR”

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise son dönemlerde artan ırkçı saldırılardan endişe duyduğunu kaydederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bu toplumda insanların ayrımcılığa ve ırkçı saldırıya uğramalarına izin verilememesi gerektiğini söyleyen Wulff, “Bu tür saldırılar bizim kültürümüze ve kişiliğimize aykırı şeylerdir. Mevlüde Genç bir kahramandır. Tüm bu saldırılara rağmen kendisinin ve ailesinin bu topluma ait bireyler olduğunu söyleyip, burada yaşamaya devam etmiştir. Bu saldırıyı yapanlara da bu mesajları vererek en güzel cevabı vermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Wulff, "Toplumun belirli kesimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda son dönemlerde bir artış var. Bu artış oranı bizi ürkütüyor“ dedi.

Türk Jungs Derneği’ne verilen ödül, derneğin Neonazilerin toplama kampları olarak kullandıkları yerlere geziler düzenledikleri faaliyetlerinden dolayı verildiği ifade edildi.

Mevlüde Genç 1993 yılında Almanya’nın Solingen şehrindeki evi ‘yabancı düşmanı’ kişi ve kişilerce yakılmış, çıkan yangında 5 aile ferdini kaybetmişti. Her yıl 29 Mayıs’ta Solingen kentindeki yanan evinin önünde resmi kurumların katılımıyla anma töreni düzenleniyor.

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