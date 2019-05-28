DHA DIŞ - Almanya’da ‘Mevlüde Genç Ödülü’ sahiplerine teslim edildi

İskender Güngör, Düsseldorf, (DHA) Almanya’da ilk verilmeye başlanan ‘Mevlüde Genç Ödülü’ sahiplerine teslim edildi. Ödül törenine çok sayıda önemli isim katıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlık binasında düzenlenen törende, KRV Başbakanı Armin Laschet ile eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff hazır bulundu. Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, KRV Eyalet Uyum Meclisi Başkanı Tayfun Keltek ile bazı yetkililer de törene katıldı.

Mevlüde Genç Türkiye’de olmasından dolayı ödül törenine katılamazken; Genç ailesinin diğer fertleri törende hazır bulundu.

Ödül töreninde konuşan KRV Başbakanı Laschet, burada vermek istedikleri mesajın ülkede barış içinde yaşadıkları ve bu barışı sürdürmekte kararlı olduğunu belirterek, ilk kez verilen ‘Mevlüde Genç Ödülü’nü geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

5 aile bireyini faciada yitirmesine rağmen, Mevlüde Genç’in hep pozitif mesajlar verdiğini ifade eden Laschet, “Bu suçu bir millet değil, kişiler işledi. Genç’in bu bağışlama duygusunu ve olaylara bakışını sürekli hatırlamak için onun adıyla böyle bir ödül veriyoruz. Onun isminin sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz” dedi.