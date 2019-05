DHA DIŞ - Almanya'da Türk çift, alınan bebeklerini geri istiyor

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Yozgatlı Ayşe ve Kenan Önder çiftinin, iki yıl önce ‘şiddet gördüğü’ gerekçesiyle Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından 28 günlükken ellerinden alınıp bakıcı bir aileye verilen Armağan bebeği, geri alma mücadelesi devam ediyor.

Baba Kenan Önder ve anne Ayşe Önder, Alman Gençlik Dairesi ve mahkemelerde hâkimlerle geçen mücadelelerini basın mensuplarına anlattı. Çift, her şeyin iki yıl önce 3 yaşındaki oğullarının, o zaman 28 günlük olan üçüncü çocukları Armağan’ın üzerine düşmesiyle başladığını söyledi. Bebekleri Armağan’ın 29 Mart 2017’de dünyaya geldiğini belirten Kenan Önder, diğer çocuklarının üzerine düşmesi ile baygınlık geçiren bebeklerini, olayın ardından çağırdıkları ambulans ile hastaneye götürdüklerini anlattı.

'BEBEĞİ ELİMİZDEN ALDILAR'

Baba Önder, ardından yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Hastanede Armağan’ın kemiklerinde kırık olduğunu söylediklerinde adeta şok olduk. Bu yetmezmiş gibi her geçen gün yeni yeni kırıklar tespit ettiklerini söylüyordu doktorlar. Bunun üzerine devreye soktukları Gençlik Dairesi, bebeği elimizden aldı. Armağan hastaneden bir daha eve dönmedi. Biz üçüncü çocuğumuzu nasıl geri alırız diye düşünüp hal çareleri ararken, Gençlik Dairesi diğer iki çocuğumuzu da ‘şiddete maruz kaldıkları’ gerekçesiyle elimizden aldı. Şiddet uygulamasının söz konusu olmadığını ispat etmeye çalıştık ve Gençlik Dairesi sağlıkçıları da herhangi bir şiddet, darp izine rastlamadıklarından iki çocuğumuzu geri verdiler ancak Armağan’a adeta el koydular, geri vermediler."

Armağan’ın 18 yaşına kadar kendilerine verilmeyeceğinin söylendiğini anlatan Kenan Önder,

çocuğun velayetinin de alındığını belirterek, ileri sürdükleri 'çocuğa darp' iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'BİZi SUÇLADILAR'

Kendilerine ilk gün, Armağan’ın beyin sarsıntısı geçirdiğini, ikinci gün kaburga kemiklerinin kırık olduğunu, üçüncü gün de bacak ve omurga kemiklerinde kırıklıklar olduğu söylendiğini ifade eden Önder, "“Biz her gün başka başka şeylerin söylendiğini duydukça şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyorduk. Onlarsa bize bunun nasıl olduğunu sordular. Ben de o zamanlar üç yaşında olan çocuğumuzun yatağın üstündeyken beni görünce gelmek isterken bebeğin üzerine düştüğünü söyledim. Ben olayı olduğu gibi anlattım ama onlar inanmadı. Bunu 'anne veya baba yapmıştır’ dediler. Bize inanmadılar, bizi suçladılar" dedi.

'YABANCILAŞTIRILDIK'

Yaklaşık iki yıldır bebeğinden ayrı olan anne Ayşe Önder ise, yavrusunu öpüp koklayamadığını, sarıp sarmalayamadığını belirterek, gözyaşları içinde şunları söyledi:

“Ben Türkiye'den yardım istiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan. Armağanımız, ne beni ve babasını ne de büyük kardeşlerini tanıyor. O bize, biz ona yabancılaştırıldık."

Önder çifti, yavrularını geri alabilmek için her yolu denediklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.