DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile görüştü

ABD, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Heiko Mass ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------------------\nBakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\nG\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNERInstagram payla\u015f\u0131mlar\u0131 sayesinde 18 ya\u015f\u0131nda zengin oldu!\u0130stanbul Valisi'nden tatil a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130stanbul'da yar\u0131n okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan a\u00e7\u0131klama
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