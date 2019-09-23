DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu i\u00e7in New York'ta bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Avusturya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Alexander Schallenberg ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n------------------------------\n-Bakanlar\u0131n tokala\u015fmas\u0131\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Korkun\u00e7 son! 8'inci kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131Otellerde uygulamal\u0131 e\u011fitim veren lise say\u0131s\u0131 200'e \u00e7\u0131kar\u0131lacakK\u0131\u015fl\u0131k konserve tela\u015f\u0131yla gelen kavanoz kapa\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 s\u00fcr\u00fcyor
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