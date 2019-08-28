DHA DIŞ- Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile görüştü

Estyonya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Estonya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Urmas Reinsalu ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n---------------------------------\n-Bakan\u0131n, Urmas Reinsalu taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu ve Ratas\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesi Gerc\u00fc\u015f'te heyecanland\u0131ran ke\u015fif! Peygamber'e mi ait?D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: E\u011fer F-35'leri alamazsak...Orman yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anlar kamerada
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