DHA DIŞ- Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán’ı kabul etti

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan'\u0131n ba\u015fkenti Bak\u00fc'de bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Macaristan Ba\u015fbakan\u0131 Viktor Orb\u00e1n\u2019\u0131 kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------------------\n-Erdo\u011fan'\u0131n Orban'\u0131 kabul\u00fc\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Yemesi g\u00fczel ama \u00f6yle bir zarar\u0131 var ki...1. Erzincan Uluslararas\u0131 K\u0131sa Film Festivali ba\u015flad\u0131K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Politikalar\u0131 Kurulu i\u00e7in Antakya Medeniyetler Korosu\u2019ndan konser
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