DHA DIŞ - Federal Meclis Başkanı Schauble: Müslümanlar başka, İslam adına terör yapanlar başka

Muhsin Ceylan, Aachen (DHA) - Almanya Federal Meclis Başkanı, Hristiyan Demokrat Parti CDU’lu Wolfgang Schäuble, “Din veya ırk adına işlenen terör olaylarında, teröristlerin oyununa gelip, onlar tarafından, 'adına işlendiği ileri sürülen' ne dini, ne de ırkı kötülemeyelim, ötekşileştirmeleyim. Bu çok yanlış bir tutum ve değerlendirme olur” dedi.

"Din adına eylem yapan teröristlerin bu utanç verici cinayetlerinin, savunduklarının aksine din ile alakası olmadığını asla unutmadan, değerlendirmeler yapmalıyız” uyarısında bulunan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, “Müslümanlar başka, İslam adına terör eylemleri yapan teröristler ise bambaşkadır." dedi.

Geçen ay Almanya’daki, "İslam da Almanya’ya ait mi?" tartışmalarında, "Müslümanlar, dolayısıyla mensup oldukları dinleri olan İslam da kanaatimce ülkemize aittir. Müslümanlar da reddi mümkün olmayacak bir şekilde toplumumuzun bir parçasıdır.” açıklamasıyla, kendi partisi ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU ile ırkçı söylem ve retoriğe sahip Almanya İçin Alternatif Partisi AfD’li birçok ismin tepkisini çekmişti.

