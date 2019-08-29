HABER

DHA DIŞ- İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında çıkan yangın sonrası patlamalar meydana geldi.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de beyaz eşya fabrikasında çıkan yangın sonrası patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, yangında can kaybı yaşanmazken; polis ve itfaiye ekipleri vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Yangın, İngiltere’nin Peterborough şehrindeki Woodston bölgesindeki bir beyaz eşya fabrikasında çıktı. Çıkan yangın sonrası patlamaların da meydana geldiği belirtilirken; yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, şehrin üzerinin kara dumanla kaplandığı görüldü.

Peterborough polis teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Şu anda Woodston'daki Celta Road'daki yangında, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine yardım ediyoruz. Lütfen bölgeden uzak durarak bize yardımcı olun, böylece araçlarımız ihtiyaç duydukları yere ulaşabilir. Yol kapamaları da olabilir, lütfen detaylar için takipte kalın” dedi.

Görüntü Dökümü
--------------------------------------
-Yangına dair görüntüler
-Yükselen dumanlar

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosuAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosuAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosu

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

Emine Bulut'un kızı için atanan kayyumdan açıklama

Emine Bulut'un kızı için atanan kayyumdan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.