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DHA DIŞ - İranlı Bakan’dan Trump'a fotoğraflı ‘uydu’ yanıtı: Günaydın Trump

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Trump'ın, infilak ettiğini öne sürdüğü Nahid isimli uydu ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, “Ben ve Nahid, Günaydın Donald Trump” mesajını paylaştı.

İran (DHA) - İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Trump'ın, infilak ettiğini öne sürdüğü Nahid isimli uydu ile çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, “Ben ve Nahid, Günaydın Donald Trump” mesajını paylaştı.

İran’ın Mehr Ajansı da Bakan Cehromi’nin konuşmasını paylaştı. İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, “Bir İranlı olarak şunu ifade etmek isterim ki eğer iddia edilen ve fotoğrafları yayınlanan patlamada parmağınız yoksa, silahlı kuvvetlerimizin hava sahamızı çiğnediği için İHA’nızı düşürdüğünden emin olabilirsiniz.” dedi.

Bakan, “Eğer ABD’liler yüksek kaliteli görüntülere sahipse, İran roketinin Amerikan İHA’sına isabet ettiği anı ve kesin konumunu dünya kamuoyu ile paylaşabilirler” dedi.

Cehromi, “Olayla ilgili ayrıntılara dair Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapılmalı, ancak bildiğimiz şey Nahid uydusunun (Nahid-1 telekomünikasyon uydusu) halen İran Uzay Araştırma Enstitüsü'nde olmasıdır” dedi.

Azeri Cehromi, Nahid-1 telekomünikasyon uydusunun henüz Savunma Bakanlığına teslim edilmediğini de sözlerine ekledi.

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