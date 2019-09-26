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DHA DIŞ- İsraillilerin çoğunluğu, Ortodoks partilerini yönetimde istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

İsrail’de geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre, İsrail hükümetinin hangi şekli alacağını hala belirsiz kaldı.

İsrail, (DHA)- İsrail’de geçen hafta düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre, İsrail hükümetinin hangi şekli alacağını hala belirsiz kaldı. Kesin olan tek şeyin, seçmenlerin bir sonraki kurulacak hükümetin ‘daha az dindar’ istediği belirtildi.
İsrail'de dini özgürlüğü ve eşitliği teşvik etmeyi amaçlayan, 2009 yılında kurulan ve uluslararası organizasyon olan Hiddush’un yaptığı ankete göre, İsrail seçmeninin yüzde 57’si, ABD’de ultra-Ortodoks olarak adlandırılan, geleneksel Ortodoks olan partilerin yönetim koalisyonunda rol oynamasını istemiyor.
İsraillilerin yüzde 34’ü aynı fikirde değil. Ortodoks partilerin koalisyonda olmasını istiyorlar ve Ortodoks Yahudiliğin İsrail hukuku üzerinde önemli bir etkisi olan mevcut hükümet politikalarından memnunlar.
Yapılan seçimlerde, laik partiler, İsrail’de bir teokrasi kurmak isteyen Ortodoks partileriyle suçlarken, Ortodoks partiler ise laik partilerin, İsrail'i dini karakterinden mahrum etmek istediğini iddia etti.

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