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DHA DIŞ - Japonya ve Filipinler’de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

Japonya’nın Okinawa Adası’nda 6,1 ve Filipinler’in Mindanao Adası’nda ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Japonya (DHA) - Japonya’nın Okinawa Adası’nda 6,1 ve Filipinler’in Mindanao Adası’nda ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) yaptığı açıklamaya göre Filipinler’in güneyinde bulunan Mindanao Adası’nda yerel saat ile 04.42’de 5,8 büyüklüğünde, Japonya’nın Okinawa Adası’nda ise yerel saat ile 03.57’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel medya, Filipinler’deki depremde 25 kişinin yaralandığı ve bazı binalarda maddi hasar meydana geldiğini yazdı. Japonya’daki depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

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