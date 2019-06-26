DHA DIŞ - Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı cinayeti itiraf etti

Toplantı sonrası medyaya değerlendirmelerde bulunan Yeşiller Partisi vekillerinden İrene Mihalic, “Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının NSU geçmişine rağmen neden gözetlemesinden vaz geçildi? Bu cinayet NSU cinayetlerinin şekliyle benzerlik arz ediyor. Bu konuya mutlaka açıklık kazandırılmalı.” dedi.

“BİR IRKÇININ TAKİBİ NASIL BIRAKILIR?”

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Burkhard Lischka, “Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), şiddete meyilli özelliği bilinen bir ırkçının nasıl olur da 2009’dan sonra takibini bırakır? Bunu yapmanın sebeplerini hepimiz bilmek istiyoruz. Bu kararı kimler ve neden aldı?” diye sordu.

Federal İçişleri Komisyonu Başkanı Hristiyan Sosyal Parti (CSU) federal milletvekili Andrea Lindholz da ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Zanlının suçunu itiraf ettiğini öğrendik. Şimdi de sıra savcılarımızın bu menfur cinayeti işleyen kişinin bunu neden ve varsa kimlerle yaptığını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak. Demokrasimiz açısından çok tehlikeli bu tür bir olayın tekrar etmemesi için cinayeti her yönüyle açıklığa kavuşturmak zorundayız” dedi.

