HABER

DHA DIŞ - Kıbrıslı liderler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.  Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- DOĞU Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.

Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------
Liderlerin görüntüleri

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Teknosa’dan bayrama özel kampanyalarTeknosa’dan bayrama özel kampanyalar
Emekli öğretmenin organları, 3 kişiye can aşısı olduEmekli öğretmenin organları, 3 kişiye can aşısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.