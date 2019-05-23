HABER

DHA DIŞ - KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz’de oldubittiye izin vermeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya askeri üs imkanı sağlaması, İngiltere'nin F-35'leri Kıbrıs'a indirmesi ve İsrail'in Rumlarla özel tatbikatlar yapması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  "Doğu Akdeniz bölgesini istikrarlı bölge olmaktan çıkarabilecek riski artıran yaklaşımlar bunlar" diyen Özersay, "Türkiye Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik bağlamında daha yakın işbirliğine gideriz bu işi dengeleriz.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya askeri üs imkanı sağlaması, İngiltere'nin F-35'leri Kıbrıs'a indirmesi ve İsrail'in Rumlarla özel tatbikatlar yapması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Doğu Akdeniz bölgesini istikrarlı bölge olmaktan çıkarabilecek riski artıran yaklaşımlar bunlar" diyen Özersay, "Türkiye Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik bağlamında daha yakın işbirliğine gideriz bu işi dengeleriz. Türkiye ve KKTC bir oldu bittiye izin vermeyecek" şeklinde konuştu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Güney Kıbrıs'ta atılan adımları yakından takip ettiklerini kaydeden Özersay, "Rumlar tek yanlı bazı adımlar atarak, geleceğe dönük olarak bir oldu bitti yaratmaya çalışıyor" dedi.

Özersay şöyle devam etti: "Çok net söylüyorum; KKTC devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, Doğu Akdeniz bölgesinde hem doğal kaynaklar, hem de güvenlik ve askeri denge bağlamında bir oldubittiye izin vermeyecektir. Neler oluyor bir şey mi kaçırıyoruz diye kimse endişe etmesin. Zaten Ada'da farklı bir denge var. O denge bozulma noktasında biz de gerekli adımları atarız. Türkiye Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik bağlamında daha yakın işbirliğine gideriz bu işi dengeleriz. Doğalgaz konusunda uluslararası alanda çalışmalarımız devam ediyor. ABD'de bu konuda görüşmeler yaptı temsilcilerimiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını kimseye yedirmeyiz. Bu bağlamda Türkiye ile de tam bir işbirliği içerisindeyiz."

'FEDERAL ORTAKLIK GERÇEKÇİ ÇÖZÜM DEĞİL'

Kıbrıs'ta yarım asırdır süren Federal Çözüm modelinin gerçekçiliğini yitirdiğini ve yeni modellerin tartışılması gerektiğini söyleyen Özersay, "İki toplumlu iki bölgeli federal ortaklık denen şeyin aslında gerçekleştirilebilir erişilebilir olmadığı tartışılıp her yönüyle tüketildiği, her türlü müzakere tekniğinin denenmesine rağmen bir sonuç alınamadığı, dolayısıyla iki toplum da federasyondan farklı şey anladığı için federal ortaklığın gerçekçi bir çözüm olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bunu dile getirme cesareti gösteren iki siyasi parti bir koalisyon ortaklığı kurdu" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

"Yeni dönemde Türkiye ile nasıl bir ilişki olacağı" ile ilgili bir soruya Özersay, "Kimsenin hakkını yemek istemem. 4'lü koalisyon hükümeti döneminde, ikili ilişkilerde bakanlar iyi ilişkiler kurdu. Öte yandan gerek ülke içerisindeki maliyeye bağlı bazı icraatlar, gerekse ekonomi ve tasarrufla ilgili olarak bazı icraatlar nedeniyle biz mali açıdan çok da güven veren bir tablo çizmedik. Türkiye'nin de bir geçiş döneminde olması, Türkiye'nin de bir ekonomik krizde olması Türkiye'de Başkanlık sistemine geçilmesi nedeniyle ortaya çıkan bazı problemler oldu, bunlar Türkiye ile ilgili olan şeylerdi. Ama öz eleştiri yapacak olursak, bizimle ilgili bazı problemler vardı. Mali açıdan güven veren bir yapı ortaya koyamadık. Bu da Türkiye ile mali açıdan bir protokol ilişkisinin hukuki çerçevesinin ortaya çıkmasında en önemli engeldi diye düşünüyorum. Şimdi o engel yoktur. Maliye'nin içerisinden gelen bir Maliye Bakanımız oldu" yanıtını verdi.

“SAĞLIKSIZ BİR İLİŞKİ BİÇİMİ”

"Türkiye ile çok da sağlıklı olmayan bir ilişki biçimi ortaya çıktı. Bunu bir an önce değiştirmek hepimizin görevidir" diye devam eden KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, "Bu sadece Kıbrıs Türk siyasetinin değil, Türkiye siyasetinin de karşılıklı diyalog ile Türkiye-KKTC ilişkilerini daha sağlıklı bir zemine oturtmak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Bunun bilinci ile basın üzerinden Türkiye'ye mesaj göndererek veya Türkiye'ye karşı Türkiye ile ilgili sözler üzerinden oy devşirmeye çalışarak değil, samimi bir diyalog ve gerçek anlamda iki devlet arasındaki ilişkilerde olduğu gibi bir ilişki olmalı. Buna yürekten inanıyorum. Bu yönde çaba göstermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'RANTA DEĞİL HİZMETE DAYALI HÜKÜMET'

Özersay, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi yeni koalisyon hükümeti ile ilgili de açıklamalar yaptı. "Toplumsal sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmeye karar verdik, bu nedenle hükümette yer aldık" ifadelerini kullanan Özersay sözlerini şöyle tamamladı; " 4'lü koalisyonda yaşadığımız bazı sorunları yaşamayalım diye yeni hükümetin koalisyon protokolünde tedbirler aldık. Kıbrıs Türk siyasetinde artık ranta dayalı bir hükümet etme anlayışı yerine, vatandaşa hizmet etme anlayışının gelmesi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Hükümetin içerisinde iki temel hedefimiz var. Birincisi samut olarak icraat yapmak. Türkiye ile ilişkimizde mali açıdan da güven veren bir ilişki kurup kaynak akışını sağlamak. İkincisi geçmiş yıllarda olan hukuka aykırı etik dışı partizanca yaklaşımların tekrarını önlemek. Bu iki temel hedef üzerinden koalisyon protokolünü şekillendirdiğimizi söyleyebilirim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları

Detaylar

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Mardin’de davalı taraflar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak uzlaştıMardin’de davalı taraflar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı alarak uzlaştı
Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştıBayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

O ilimizde çatışma! Öldürüldüler

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.