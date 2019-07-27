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DHA DIŞ- Moskova’da protestolarda 264 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Moskova’da başlayan ‘Putin karşıtı adaylar’ için yapılan protestolarda, 264 kişi gözaltına alındı.

Rusya, (DHA)- Moskova’da başlayan ‘Putin karşıtı adaylar’ için yapılan protestolarda, 264 kişi gözaltına alındı.

Moskova Seçim Komisyonu’nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı için başlayan protestolar devam ediyor. Rus medyası, Moskova’da yapılan protestolarda yerel saatle 15.00 itibariyle, 264 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yüzlerce polis ve ulusal muhafızlar, belediye binasına giden sokakları, yerel saatle 14.00’da başlaması planlanan protestolar sebebiyle kordon altına aldı. Bazı grupların, polis bariyerlerini aştığı bildirildi. Ayrıca protestoların yapıldığı bölgelerdeki iş yerleri ve kafeler kepenk indirdi.

Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Eylemciler ve polis arasında yaşanan gerginlikler
-Gözaltına alınan bir eylemcinin görüntüsü

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