DHA DIŞ- NATO Genel Sekreteri: Bölgede azalan şiddet konusunu memnuniyetle karşılıyoruz

Belçika, (DHA)- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yapacağı görüşme öncesinde, “Elbette hepimiz DEAŞ ile mücadelede kaydettiğimiz ilerlemeyi tehlikeye atma riski konusunda endişeliyiz. Ancak son günlerde, bölgede azalan şiddet konusunu da memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında başbaşa görüşmeleri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, terör örgütü DEAŞ’la mücadelede kaydedilen ilerlemenin riske atılması konusunda endişeli olduğunu ifade ederek, “Elbette hepimiz DEAŞ ile mücadelede kaydettiğimiz ilerlemeyi tehlikeye atma riski konusunda endişeliyiz. Ancak son günlerde bölgede azalan şiddet konusunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Daha ileri adımlar atmak ve ortak düşman DEAŞ’a karşı mücadelemizi sürdürdüğümüzden emin olmak için bunun üzerine gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Afganistan ve Irak’ta devam eden NATO misyonlarını tartışacaklarını duyuran Stoltenberg, “Uluslararası terörizmle savaşmaya devam etmek ve DEAŞ mensuplarının tekrardan dönmelerini engellemek için NATO’nun Afganistan ve Irak’ta başlattığı misyonları da tartışacağız” dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, Brüksel’e gelmeden önce Afganistan, Suudi Arabistan ve Irak'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, ABD güçlerinin Suudi Arabistan'ı İran'ın kışkırtmalarına karşı ne kadar iyi koruduğunu gözlemlediğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda son dönemde önemli gelişmeler de olduğuna işaret eden Esper, terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların korunması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıklamaları

-ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in açıklamaları

