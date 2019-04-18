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DHA DIŞ - Pakistan'da silahlı saldırı: En az 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünü durduran silahlı saldırganlar 14 kişiyi öldürdü.

Pakistan (DHA) - Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünü durduran silahlı saldırganlar 14 kişiyi öldürdü.
Yerel medya saldırının Belucistan eyaletinin Ormara bölgesinde Makran Coastal Otoyolu'nda meydana geldiğini duyurdu. Kamuflajlı onlarca saldırganın, Karaçi kentinden Ormara'ya giden yolcu otobüslerini durduğu; indirdikleri bir grup yolcuyu kurşuna dizdikleri; en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "bu alçakça terör eylemini" kınadığını ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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