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DHA DIŞ - Rusya: Amerikan B-52 savaş uçağına önleme uçuşu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yakın mesafede seyreden nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağına önleme uçuşu yaptığını duyurdu.

Bakanlık, Rus uçaklarının B-52'ye refakat ettiğini, ABD uçağının rotasını Rusya sınırlarından farklı yöne çevirmesi sonrası üslerine geri döndüğünü ifade etti. Bakanlık o anlara dair de görüntü yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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B-52 bombardıman uçağının görüntüsü

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