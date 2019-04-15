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DHA DIŞ - SEC’ten Volkswagen eski CEO’suna 'sahtecilik' suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Volkswagen eski CEO’su Martin Winterkorn’u dizel araçların emisyon değerleriyle ilgili skandalın araştırılması esnasında yatırımcıları aldatmakla suçladı.

ABD, (DHA) - ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Volkswagen eski CEO’su Martin Winterkorn’u dizel araçların emisyon değerleriyle ilgili skandalın araştırılması esnasında yatırımcıları aldatmakla suçladı.

SEC’in suçlaması, Volkswagen’in ABD’nin suçlamalarıyla yüzleştikten iki sene sonra geldi.
SEC, Nisan 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında Volkswagen’in, üst düzey yöneticilerin ülkedeki 500 binden fazla aracın yasal araç emisyon limitlerini aştığının farkında olmasına rağmen, ABD piyasalarında 13 milyar dolardan fazla tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ettiğini belirtti.

SEC’e göre, Volkswagen yatırımcılara ve araç kalitesi, çevresel uygunluk ve şirketin finansal durumu hakkında yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptı.

SEC'in icra müdürü Stephanie Avakian, "Volkswagen emisyon hilesini, milyarlarca dolarlık tahvilleri yatırımcılara şişirilmiş fiyatlarla satılırken sakladı" dedi.

Çevre Koruma Ajansı'na göre, Eylül 2015'te Volkswagen, emisyon testlerini aldatmalarına olanak sağlayan 475 bin'den fazla araca yazılım kurdu. Yazılım, araba bir test makinesine yerleştirildiğinde azot oksit emisyonlarını azaltarak yanıltıcı sonuçlar verirken; sürüş sırasında ise daha yüksek emisyonlara izin vererek daha yüksek motor performansı sağladı.
ABD Adalet Bakanlığı, Volkswagen'i 2016 yılında emisyonları aldatan yazılım yüzünden dava ederken, Federal Ticaret Komisyonu da 'Temiz Dizel' araçlarını çevre dostu olarak tanıtan reklamlarda yanlış iddialarda bulunduğunu söyleyerek şirketi dava etmişti.

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