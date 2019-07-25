DHA DIŞ- SMDK: İdilb’e saldırılarla Anayasa Komisyonu'nun çalışması engellenmek isteniyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/ÇOBANBEY (Suriye), (DHA) - SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, Esad yönetiminin İdlib’e yönelik karadan ve havadan saldırılar ile Anayasa Komisyonu’nun çalışmasını engellemek istediğini öne sürdü. Ferhan, Esad’ın siyasi çözümden yana olmadığı için askeri yöntemlere başvurduğunu ifade ederken, kendilerinin de ülkede siyasi çözümün ancak Esad’sız bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğu kanaatini taşıdıklarını kaydetti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, son toplantısını Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye’nin Çobanbey bölgesinde yaptı. Yoğun güvenlik önlemi alınan toplantıda Koalisyon üyeleri, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Suriye’de siyasi çözüm için kurulması planlanan ve yer alacakları Anayasa Komisyonu'na ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonunda açıklama yapan SMDK Siyasi Komite Üyesi Yaser Ferhan, önceliklerinin TSK’nın düzenlediği harekatlar ile özgürleşen topraklara Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere giden Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti. Koalisyon olarak bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve Suriye’de de geri dönüşe yönelik zemin oluşturduklarını anlatan Ferhan, “Biz artık her türlü terör örgütünden temizlenmiş olan bu bölgeyi kalkındırmak ve Suriye’nin geleceğini de burada konuşarak planlıyoruz” dedi.